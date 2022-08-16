У Латвії пропонують перевіряти знання державної мови у отримувачів посвідок на проживання
Міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс ініціює перевірку знання державної мови для отримувачів постійних посвідок на проживання
Про це повідомило латвійське видання Delfi.lv.
Як йдеться у повідомленні, міністр внутрішніх справ Крістапс Еклонс ініціює перевірку на знання державної мови для отримувачів постійних посвідок на проживання.
"Еклонс підкреслив, що вже зараз встановлено суворий контроль на латвійсько-російському та латвійсько-білоруському кордонах, ретельно перевіряється кожна людина, яка бажає в'їхати до Латвії. З 24 лютого кількість громадян Росії, яким видано посвідку на проживання – мінімальна", пише Delfi.lv.
Також повідомляється, що посвідки на проживання згідно з директивою ЄС видаються лише окремим групам осіб як виняток: у разі шлюбу, об'єднання сімей або з гуманних міркувань. Також правоохоронні установи ретельно оцінюють тих, кому посвідки на проживання було видано у попередні роки.
"З початку військової агресії Росії анульовано майже 1000 посвідок на проживання громадян Росії та Білорусі, зокрема 114 – на підставі висновків спецслужб. Державна прикордонна охорона цього року заборонила в'їзд 263 громадянам Росії та 43 громадянам Білорусі", - зазначає видання.
Еклонс сподівається, що партнери з правлячої коаліції на зборах співробітництва досягнуть домовленості про таку політику, яка буде синхронізована з сусідніми державами.
"Парламентський секретар МЗС Занда Калніня-Лукашевича пояснила, що подружжя громадян Латвії, які є громадянами Росії або Білорусі, і проживають у Латвії, можуть бути включені до категорії винятків. Планується, що до них не застосовуватиметься заборона на продовження посвідки на проживання", - пише Delfi.lv.
Також зазначається, що заборона стосуватиметься, ймовірно, тих посвідок, які були видані на підставі вкладень у латвійську економіку, наприклад, при купівлі нерухомості.
- У Мін’юсті Латвії повідомили, що готують проєкт закону щодо обмеження використання російської мови на роботі та у громадських місцях.
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