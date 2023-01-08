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У Латвії пропонують змінити закон про репатріацію через підвищений інтерес з боку громадян Росії

8 січня, 2023 неділя
18:01
Світ Латвія

Міністерство внутрішніх справ Латвії ініціює зміни до закону про репатріацію з метою звузити можливості для громадян Росії використовувати його як механізм переїзду до Латвії

Про це повідомляє видання Delfi.

На розгляд уряду подали відповідний пояснювальний звіт, у якому, зокрема, демонструють постійне підвищення інтересу громадян Росії до переїзду у Латвію. 

Стало відомо, що закон про репатріацію від 1995 року мав на меті створити можливість для людей родом з цього регіону можливість повернутися на батьківщину. Якщо у перший час пропорція зацікавлених була приблизно однаковою для етнічних латишів та литовців і на Заході, і з інших країн, то у 2010 році 85% заявок подавалися громадянами Росії, Білорусі та України. На 2022 рік частка російських заявок серед усіх, що подаються, склала 81%. Протягом року отримали 430 запитів від громадян Росії, із них статус репатріанта або члена родини репатріанта надали 220. 

Окрім цього, у відомстві також звернули увагу на те, що нерідко заявники, попри наявність певного історичного зв’язку з Латвією, ніяким іншим способом не пов’язані з країною - не мають у Латвії родичів, з якими регулярно підтримують зв’язок, та жодного разу не приїздили туди, хоча мандрували до інших європейських країн, і не схоже, що вони справді зацікавлені жити саме у Латвії. 

Також у доповіді МВС пишуть, що після оголошення у Росії "часткової" мобілізації запитання про процедуру репатріації почали надходити від людей, які зацікавлені мати посвідку на проживання у Латвії на випадок, якщо їм буде загрожувати повістка. 

Відомство також пише про зростання кількості випадків підробки документів, які подаються разом із заявкою - не лише протягом 2022 року, а загалом останніх років. З цієї причини скасували або призупинили близько 200 посвідок. При цьому, перевірки ускладнені тим, що точність інформації потрібно підтверджувати у країні, яка видала документ - тобто Росії, і відповіді на ці запити іноді просто не приходять.

У МВС Латвії вбачають ризиком те, що після отримання статусу репатріанта у майбутньому ці люди зможуть подаватися і на громадянство Латвії, і в цьому випадку також є загроза подання підроблених документів, правдивість яких буде складно перевірити.  

Відомство підсумовує висновком, що у нинішній ситуації закон вже не використовується за своїм основним призначенням - сприяти поверненню людей, які колись поїхали з країни через загрозу репресій чи асиміляції або війну, та що його дію потрібно зупинити - доки його не переглянуть, щоби врахувати усі ризики. 

Зокрема повідомляється, що пропозицію розглянуть на засіданні уряду у вівторок 10 січня. 

  • 5 січня стало відомо, що Служба державної безпеки Латвії (VDD) затримала колишнього шеф-редактора агентства "Sputnik Литва" Марата Касема у зв'язку з підозрою в наданні коштів кремлівському пропагандистському ресурсу, на який поширюються санкції Європейського Союзу.

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Росія
Латвія
санкції проти Росії
війна з Росією
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