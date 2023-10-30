У лавах окупантів почастішали конфлікти тувинців із етнічними росіянами, бувають загиблі, - Центр нацспротиву
У рядах окупаційних військ почастішали випадки етнічних конфліктів часто із застосування зброї. Йдеться, зокрема, про тувинців та етнічних росіян
Про це інформує Центр національного спротиву.
За даними українського підпілля, все частіше військовослужбовці тувинці в рядах російського окупаційного війська конфліктують з росіянами.
У ЦНС додають, що не рідко такі суперечки закінчуються застосуванням холодної чи вогнепальної зброї із летальними наслідками.
"Причини ворожнечі доволі банальні - це ворожнеча на основі традиційної зверхності росіян до поневолених нею народів та боротьби за розподіл військового спорядження (коліматори, тепловізори та інше обладнання)", - наголошує Центр нацспротиву.
Зазначається, що особливо бурхливо з’ясування міжетнічних стосунків відбувається після надмірного вживання алкоголю.
Так, за час очолювання Сергієм Шойгу російського міністерства оборони йому вдалось розбудувати систему преференцій для тувинців, тому провадження порушених проти них справ у військовій прокуратурі намагаються приховати або ж відкласти у "довгий ящик".
- У серпні у тимчасово окупованому селі Урзуф, що поблизу Маріуполя, сталася перестрілка між військовослужбовцями російської армії та кадировцями, внаслідок чого загинули 7 мирних жителів.
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