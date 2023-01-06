У лікарні Києва померла постраждала внаслідок ракетного обстрілу 29 грудня
У Києві в лікарні померла 40-річна жінка, постраждала внаслідок ракетного обстрілу загарбників напередодні Нового року, 29 грудня
Про це інформує мер столиці Віталій Кличко/
"Померла ще одна постраждала під час ракетного обстрілу столиці 29 грудня 2022 року. 40-річна жінка перебувала в лікарні в тяжкому стані", - пише Кличко.
Повідомляється, що це третя жертва варварської атаки росіян напередодні Нового року.
Нагадаємо, уранці 29 грудня на території Київської області, а також у столиці, працювала протиповітряна оборона. Уламками збитих російських ракет пошкоджено було два приватних будинки в Дарницькому районі, промислове підприємство в Голосіївському й дитячий майданчик в Печерському районі.
Тоді писали про трьох постраждалих. В тому числі - 14-річна дівчинка. Всіх ушпиталили.
Також відомо, що двох людей врятували з пошкодженого приватного будинку.
- Також під час повітряної тривоги 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи: пошкоджено декілька цивільних об'єктів, одна людина загинула, 21 людина зазнала поранень. У лікарні вранці 2 січня помер іще один постраждалий унаслідок російської ракетної атаки на столицю 31 грудня.
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