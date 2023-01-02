Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", - написав він.

31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи. Повідомлялося про загибель однієї людини, ще 21 особа зазнала поранень.

У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.

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