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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією У лікарні помер ще один постраждалий від ракетної атаки на Київ 31 грудня

У лікарні помер ще один постраждалий від ракетної атаки на Київ 31 грудня

2 січня, 2023 понедiлок
10:12
війна з Росією обстріл Київ 31.12.2022

У лікарні вранці 2 січня помер іще один постраждалий унаслідок російської ракетної атаки на столицю 31 грудня

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані", - написав він.

  • 31 грудня в трьох районах Києва пролунали вибухи. Повідомлялося про загибель однієї людини, ще 21 особа зазнала поранень.
  • У ніч з 31 грудня на 1 січня російські терористи завдали удари по Київській області та Києву. Протиповітряна оборона ліквідувала 32 ворожих об'єкти.

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Віталій Кличко
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ракетний удар
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