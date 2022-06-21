Про це заявив глава компанії Юрій Вітренко.

"Умовами нашого контракту з Газпромом передбачено, що є 45 днів на спроби врегулювати розбіжності перед походом до арбітражу. У наступному місяці цей термін спливає і якщо нічого не станеться і Газпром не змінить своєї позиції, це означає, що наступного місяця ми матимемо право звертатися до міжнародного арбітражу", - заявив голова правління Нафтогазу.

За його словами, НАК використовуватиме всі права, які має, тому що Газпром нині не доплачує за ті транзитні обсяги, які він забронював і які є доступними для Газпрому.

Як раніше повідомив Вітренко, НАК "Нафтогаз України" розпочав передарбітражну процедуру через невиконання Газпромом умови "качай або плати" за контрактом на організацію транзиту природного газу.

Глава Нафтогазу нагадав, що невиконання Газпромом своїх договірних зобов'язань за контрактом тягне за собою порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій на початку 2018 році в арбітражі на суму $12,2 млрд.

"Якщо вони не виконують зобов'язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не лише контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не лише на суму недоплати, а й на $12,2 млрд, які ми відкликали з арбітражу", - наголосив Вітренко.

На час воєнного стану та 6 місяців після Нафтогаз постачатиме блакитне паливо операторам газорозподільних систем за фіксованою ціною.

​Україна має імпортувати до наступного опалювального сезону ​​до 6 млрд куб. м газу та не зможе обійтися без зовнішньої допомоги.

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