У Лисичанську окупанти обстріляли будівлю патрульної поліції, є постраждалі, - Гайдай
У луганському Лисичанську російські окупанти здійснили артобстріл будівлі патрульної поліції, є постраждалі
Про це повідомляє голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.
Так, 17 квітня о 20:40 російські окупанти здійснили черговий артобстріл міста Лисичанськ на Луганщині. Цього разу ворожі снаряди потрапили у адмінбудівлю обласного Управління патрульної поліції.
За словами очільника ОДА, шестеро співробітників поліції постраждали. Їх було госпіталізовано у медзаклад із акубаротравмами.
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