У Лисичанську затримали модераторку місцевого Telegram-каналу, унаслідок дій якої окупанти прицільно обстріляли базу ЗСУ та цивільні будинки

Про це повідомляє Національна поліція.



За попередніми даними, Нацполіція затримала мешканку Лисичанська, яка через місцевий Telegram-канал передала ворогу інформацію про місце дислокації військових підрозділів ЗС України.



Як стало відомо, унаслідок дій затриманої будівлі, де перебували українські військові, а також прилеглі будинки були обстріляні армією РФ.



На відео, що його опублікували на офіційній Facebook-сторінці Нацполіції, жінка розповідає, що незадовго після початку війни вона стала модераторкою одного з місцевих Telegram-каналів Лисичанська.



За її словами, всю інформацію, що надходила в чат, у цілях безпеки модератори мали перевіряти перед публікацією, аби уникнути "зливання" стратегічно важливих даних.



Як розповідає затримана, одного разу їй написала невідома дівчина та повідомила координати будівлі, де перебували підрозділи Збройних сил України.

Незнайомка попросила надіслати всі дані адміністратору інформаційного чату.



Незважаючи на заборону оприлюднення такої інформації, затримана виконала прохання та передала повідомлення.

А через деяких час стало відомо, що російські війська прицільно обстріляли вказаний будинок. Окрім того, обстрілом було пошкоджено прилеглу до бази ЗСУ цивільну інфраструктуру, яка окрім того знаходилися в безпосередній близькості від дому затриманої.

На відео вона розкаюється та запевняє, що це був єдиний такий випадок.

Нацполіція інформує, що жінку затримали співробітники Управління карного розшуку та Слідчого управління ГУНП спільно зі співробітниками Сєвєродонецького районного управління поліції.



Окрім того, наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність).

Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.







Нагадаємо, що 24 березня Верховна Рада посилила кримінальну відповідальність за колабораціонізм: каратимуть позбавленням волі від 10 до 12 років

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb