У Лисичанську росіяни обстріляли нафтопереробний завод: спалахнула пожежа, є загроза вибуху резервуарів

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Росіяни вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин", - зазначив він.

Пожежа охопила площу 360 квадратних метрів, є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Рятувальники намагалися загасити пожежу, однак росіяни почали гатити з артилерії й пожежникам довелося зупинити роботу та залишити місцевість. Гасіння вогню неможливе, обстріли тривають.

16 квітня РФ також обстріляла Лисичанський НПЗ.

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