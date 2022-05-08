У Лисичанську росіяни обстріляли нафтопереробний завод: спалахнула пожежа, є загроза вибуху резервуарів
У Лисичанську на Луганщині 8 травня окупанти обстріляли нафтопереробний завод, унаслідок чого сталася пожежа, яку не можна загасити через російські обстріли
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Росіяни вкотре обстріляли нафтопереробний завод у Лисичанську. Внаслідок влучання рашистських снарядів загорілися виробничі потужності заводу, а саме установка з отримання сірки та станція змішування речовин", - зазначив він.
Пожежа охопила площу 360 квадратних метрів, є загроза вибуху сусідньої групи резервуарів. Рятувальники намагалися загасити пожежу, однак росіяни почали гатити з артилерії й пожежникам довелося зупинити роботу та залишити місцевість. Гасіння вогню неможливе, обстріли тривають.
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