Про це на брифінгу 1 грудня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.

"Протягом листопада противник випустив 239 крилатих ракет та застосував 80 безпілотних літальних апаратів камікадзе типу "Shahed-136" по території України", - сказав він.

За словами представника Генштабу, основними цілями ворога були об'єкти енергетичної інфраструктури.

"Протягом листопада засобами протиповітряної оборони було знищено 72% застосованих противником крилатих ракет і 80% безпілотних літальних апаратів", – розповів Громов.

Окрім того, українські підрозділи ракетних військ та артилерії з 24 листопада уразили 34 пункти управління різного рівня, 47 складів із боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, понад 100 районів зосередження живої сили російських окупантів.

"З 24 листопада противник завдав 40 ракетних ударів по об'єктах цивільної, енергетичної та військової інфраструктури України", – додав Громов.

За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, з лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% - по цивільних об'єктах.

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