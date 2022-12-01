У листопаді РФ атакувала Україну 239 ракетами і 80 іранськими дронами, – Генштаб
Протягом минулого місяця російські війська випустили по українських містах 239 ракет і 80 дронів-камікадзе Shahed-136
Про це на брифінгу 1 грудня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
"Протягом листопада противник випустив 239 крилатих ракет та застосував 80 безпілотних літальних апаратів камікадзе типу "Shahed-136" по території України", - сказав він.
За словами представника Генштабу, основними цілями ворога були об'єкти енергетичної інфраструктури.
"Протягом листопада засобами протиповітряної оборони було знищено 72% застосованих противником крилатих ракет і 80% безпілотних літальних апаратів", – розповів Громов.
Окрім того, українські підрозділи ракетних військ та артилерії з 24 листопада уразили 34 пункти управління різного рівня, 47 складів із боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, понад 100 районів зосередження живої сили російських окупантів.
"З 24 листопада противник завдав 40 ракетних ударів по об'єктах цивільної, енергетичної та військової інфраструктури України", – додав Громов.
- За даними міністра оборони України Олексія Резнікова, з лютого Росія завдала по Україні 16 тис. ракетних ударів, із них 97% - по цивільних об'єктах.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.74
Купівля 39.74Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.29Продаж 41.4
- Актуальне
- Важливе