Про це інформує Delfi.

Зокрема мова йде про ідентифікатори російських каналів, які перебувають під санкціями Європейського Союзу.

Литовська комісія з радіо та телебачення провела моніторинг, під час якого встановлено, що в інтернеті поширюються пропагандистські телеканали, які підпадають під санкції ЄС.

"У ході моніторингу було встановлено, що приймання пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється з використанням IP-адрес серверів, і з їх допомогою з'являється доступ до телеканалів "НТВ", "Перший канал", "Росія 1", "Росія 24" та "РТР Планета", щодо яких запроваджено санкції за поширення дезінформації та пропаганди проти Євросоюзу та його країн-членів", - йдеться у матеріалі.

Тому ухвалено рішення доручити провайдерам мереж електронного зв'язку загального користування та послуг електронного зв'язку не пізніше ніж за 5 робочих днів від сьогодні скасувати можливість доступу до визначених IP-адрес. Наголошується, що порушення міжнародних санкцій тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.