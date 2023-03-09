У Литві блокуватимуть IP-адреси пропагандистських російських телеканалів
У середу Литовська комісія з радіо та телебачення дала обов'язкові вказівки інтернет-провайдерам видалити доступ до IP-адрес пропагандистських телеканалів Кремля
Про це інформує Delfi.
Зокрема мова йде про ідентифікатори російських каналів, які перебувають під санкціями Європейського Союзу.
Литовська комісія з радіо та телебачення провела моніторинг, під час якого встановлено, що в інтернеті поширюються пропагандистські телеканали, які підпадають під санкції ЄС.
"У ході моніторингу було встановлено, що приймання пакетів даних заборонених телеканалів здійснюється з використанням IP-адрес серверів, і з їх допомогою з'являється доступ до телеканалів "НТВ", "Перший канал", "Росія 1", "Росія 24" та "РТР Планета", щодо яких запроваджено санкції за поширення дезінформації та пропаганди проти Євросоюзу та його країн-членів", - йдеться у матеріалі.
Тому ухвалено рішення доручити провайдерам мереж електронного зв'язку загального користування та послуг електронного зв'язку не пізніше ніж за 5 робочих днів від сьогодні скасувати можливість доступу до визначених IP-адрес. Наголошується, що порушення міжнародних санкцій тягнуть за собою адміністративну та кримінальну відповідальність.
- 24 лютого росіяни привезли на тимчасово захоплені території пропагандистів: для телеканалів РФ знімали ворожі обстріли, аби звинуватити в них українських захисників.
- Країни Європейського Союзу в лютому погодили десятий пакет санкцій проти Росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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