Про це повідомило видання Delfi.

Глава литовського МВС Агне Білотайте заявила, що сфера цивільної оборони вже багато років перебувала в занедбаному стані, тому необхідно її суттєво модернізувати, особливо в умовах нинішньої геополітичної напруги.

Серед ключових положень концепції: розширення системи сповіщення, яка б охопила 99% мешканців Литви (зараз 54%) і збільшення кількості сховищ та укриттів (зараз їх вистачить для 18% литовців).

Окрім цього пропонується покращити функції цивільної оборони держави та самоврядувань та розширити роботу з просвітництва населення.

Окремо в концепції цивільної оборони прописана ситуація можливої аварії на Білоруській атомній електростанції. На наступні п’ять років для підготовки до можливої аварії на Білоруській АЕС необхідно виділити 91,5 мільйона євро.

Міністерство внутрішніх справ Литви пропонує протягом наступних восьми років витратити близько 200 мільйонів євро для реалізації пріоритетів, зазначених у концепції цивільної оборони.

7 вересня Литва звинуватила Білорусь в умисному пошкодженні паркану на кордоні.

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