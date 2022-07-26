Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на LRT.

Як передає литовське видання, місцеві громадські активісти звернули увагу на те, що у списку рекомендованих творів класиків російської літератури навіть більше, ніж було торік. Водночас українські твори відсутні взагалі.

При цьому у Національному агентстві з питань освіти на це відповіли, що список формується не за національними критеріями, а за художньою цінністю.

Представник асоціації "Lituanistu sambūris" ("Спілка литовців") Даріус Куоліс, який висвітлив цю проблему, каже, що не заперечує значущість класиків російської літератури, проте загальна кількість їхніх творів у списку "дивує".

"Безперечно, литовських школярів потрібно знайомити з такими класиками як Достоєвський, але зростання кількості російських авторів дивує. Українських авторів туди також пропонували, але для них місця не знайшлося", - наголошує Куоліс.

Він також зазначив, що відповідь профільного органу з ремаркою про критерії художньої цінності "шокує".

"Якщо у списку є тексти Барака Обами, то хіба справді неможливо включити твори Тараса Шевченка? Чи авторів, яких зараз номінують на Нобелівську премію?", - сказав Куоліс.

Крім того, експерти Національної академії наук рекомендували внести до переліку рекомендованої літератури твори Сергія Жадана, які вже перекладені литовською.

Віталія Буянаускієне, керівниця Загальної ради з питань освіти, зазначила, що це список рекомендованої літератури і педагоги можуть за власним рішенням формувати близько 30% програми. Вона також підкреслила, що у програмі для учнів 5-10 класів немає жодного обов’язкового до вивчення російського твору, лише рекомендовані.

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