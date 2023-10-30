У Лондоні поліція заарештувала 62 протестувальника, які вимагали припинити видобуток газу та нафти
30 жовтня 62 протестувальники руху Just Stop Oil, який вимагає відмовитись від викопних видів палива, були заарештовані під час демонстрації у лондонському районі Вестмінстер
Про це повідомляє Independent.
Активісти пройшли центральною лондонською дорогою в помаранчевих жакетах і з плакатами "Just Stop Oil", а потім лягли та сіли на землю на кожному кутку Парламентської площі. Поліція попросила демонстрантів піднятися з підлоги, але люди відмовились, тому правоохоронці заарештували їх та одягли на багатьох з них наручники.
"Офіцери затримали 62 активісти Just Stop Oil, які були на дорозі на Парламентській площі", - повідомила поліція Лондона у X (раніше twitter).
Вони додали, що його офіцери прибули "протягом чотирьох хвилин після отримання повідомлення про демонстрацію", а арешти були проведені відповідно до сьомої статті Закону про громадський порядок, згідно з яким офіцери можуть проводити арешти, якщо протестувальник "непропорційно втручається в інфраструктуру дорожнього транспорту.
У X (раніше twitter) Just Stop Oil опублікував повідомлення про те, що 65 людей вийшли на марш вранці 30 жовтня з вимогою "припинення нової нафти та газу".
"Звичайні люди стоять на дорозі на Парламентській площі, закликаючи до геноцидної політики нашого уряду щодо нових видів викопного палива", - йдеться у повідомленні.
Активісти кажуть, що уряд Британії "відверто проігнорував своїх власних радників з клімату",
68-річна Вікторія Ліндселл, учасниця протесту Just Stop Oil, сказала: "Ми зупинимося, коли Ріші Сунак прислухається до наших вимог, які не стосуються нових ліцензій на викопне паливо".
- Шведську екоактивістку Грету Тунберг та її однодумців затримала поліція через блокування у Лондоні доступу на конференцію керівникам нафтових компаній.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.96
- EUR Купівля 39.44Продаж 40.48
- Актуальне
- Важливе