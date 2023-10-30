У Лондоні поліція заарештувала 62 протестувальника, які вимагали припинити видобуток газу та нафти

Про це повідомляє Independent.

Активісти пройшли центральною лондонською дорогою в помаранчевих жакетах і з плакатами "Just Stop Oil", а потім лягли та сіли на землю на кожному кутку Парламентської площі. Поліція попросила демонстрантів піднятися з підлоги, але люди відмовились, тому правоохоронці заарештували їх та одягли на багатьох з них наручники.

"Офіцери затримали 62 активісти Just Stop Oil, які були на дорозі на Парламентській площі", - повідомила поліція Лондона у X (раніше twitter).

Вони додали, що його офіцери прибули "протягом чотирьох хвилин після отримання повідомлення про демонстрацію", а арешти були проведені відповідно до сьомої статті Закону про громадський порядок, згідно з яким офіцери можуть проводити арешти, якщо протестувальник "непропорційно втручається в інфраструктуру дорожнього транспорту.

У X (раніше twitter) Just Stop Oil опублікував повідомлення про те, що 65 людей вийшли на марш вранці 30 жовтня з вимогою "припинення нової нафти та газу".

"Звичайні люди стоять на дорозі на Парламентській площі, закликаючи до геноцидної політики нашого уряду щодо нових видів викопного палива", - йдеться у повідомленні.

Активісти кажуть, що уряд Британії "відверто проігнорував своїх власних радників з клімату",

68-річна Вікторія Ліндселл, учасниця протесту Just Stop Oil, сказала: "Ми зупинимося, коли Ріші Сунак прислухається до наших вимог, які не стосуються нових ліцензій на викопне паливо".