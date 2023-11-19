У Лондоні продали найдорожчу в світі пляшку віскі

Про це пише The Guardian.

Зазначається, що сьогодні це рекордна сума.

Очікувалося, що рідкісна пляшка принесе від 750 тисяч до 1,2 мільйона фунтів стерлінгів, але її вартість досягла 2 187 500 фунтів стерлінгів.

Попередній рекорд також належав напою Macallan 1926 - у 2019 році пляшка обійшлася у 1,5 мільйона фунтів стерлінгів, також на аукціоні Sotheby's.

"Я спробував крихітну крапельку цього віскі. Він дуже багатий, у ньому багато сухофруктів, як і слід було очікувати, багато спецій, багато деревини", - прокоментував смак напою керівник відділу віскі Sotheby's Джонні Фаул.