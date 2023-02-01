Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Окупанти перепрофілювали вже три цивільні лікарні Луганська на військові шпиталі. Ворог готується до збільшення інтенсивності боїв на Луганському напрямку, тому збільшує кількість ліжок для поранених солдат", - ідеться в повідомленні.

У ЦНС зазначили, що в шпиталях працюють виключно російські лікарі, адже місцевим окупанти не довіряють.

Також, за даними Центру нацспротиву, новий шпиталь розгорнули на території пологового будинку в Луганську, через що породілля змушені їхати на пологи до Росії.

Наприкінці січня ЗСУ вдарили по шпиталю з кадирівцями в тимчасово окупованій Кадіївці.

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