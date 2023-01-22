ЗСУ вдарили по шпиталю з кадирівцями в тимчасово окупованій Кадіївці, - СтратКом

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

У тимчасово окупованій Кадіївці, що на Луганщині, загарбники створили "VIP-шпиталь" для кадирівців. Його обладнали на території колишнього профілакторію машинобудівного заводу.

21 січня Сили оборони за допомоги високоточної зброї завдали удару по осередку ворога.

Нагадаємо, 13 січня повідомлялося, що в Луганську загарбники облаштували актову залу обласної лікарні, щоб лікувати поранених військових РФ: у лікарнях захоплених міст і сіл не вистачає місця.

Російські окупанти змушені створювати більшу кількість шпиталів через велику кількість поранених військових: через це в Бердянську закрили дитяче відділення лікарні.

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