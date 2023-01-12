У Луганську під потреби поранених військових РФ окупанти облаштували актову залу обласної лікарні, - ОВА
У Луганську загарбники облаштували актову залу обласної лікарні, щоб лікувати поранених військових РФ: у лікарнях захоплених міст і сіл не вистачає місця
Про це поінформували в Луганській ОВА.
В ОВА зазначили, що на тимчасово окупованих територіях не вистачає місця в госпіталях. Так, у Луганську, в будівлі обласної лікарні, під потреби поранених загарбників облаштували навіть приміщення актової зали.
"Пораненими зайняті навіть коридори. Аби лікувати їх росіяни звозять медиків з різних регіонів РФ. Вони прибувають і надалі, тому станом на 9 січня у місцевій лікарні Марківки додатково розгорнуто 100 ліжко-місць", - мовиться в тексті ОВА.
- Нагадаємо, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва повідомила, що в Бердянську на Запоріжжі росіяни облаштували ще три шпиталі й вивозять своїх убитих із окупованих територій у рефрижераторах.
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