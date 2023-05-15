Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"У Лукашенка постійно відбувається запалення хитрості. Він дуже хитра людина, яка завжди намагається вийти сухим із води з будь-якої ситуації. Зараз дуже багато пишуть про те, що Лукашенко має певні проблеми зі здоровʼям. Проте, я переконаний, що головною проблемою Лукашенка є те, що він прекрасно розуміє, що РФ програє війну і він хоче зберегти своє майбутнє політичне життя", - пояснив Корчилава.

Журналіст наголосив, що Лукашенко розуміє, що йому не можна вступати у війну з Україною.

"Якщо спостерігати за Лукашенко, то його поведінка ніколи не змінювалась. Лукашенко дуже цікава людина. Він дуже полюбляє грати на всіх фронтах. І давайте відверто говорити, що Лукашенко прекрасно розуміє, що йому не можна втягуватись у цю війну і й потрібно уникнути ще потужніших санкцій. Тому він і намагається пропетляти, щоб Путін не змусив його вступити у війну", - додав він.