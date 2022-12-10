У Львові попрощалися із Героєм України, колишнім політв'язнем Юрієм Шухевичем
У Львові в суботу, 10 грудня, попрощалися з українським політичним діячем, дисидентом і колишнім політв’язнем, сином генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича Юрієм Шухевичем
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 10 грудня, у Львові відбувається чин поховання Героя України, дисидента, члена Української Гельсінської Групи Юрія Шухевича. Парастас пройшов у Гарнізонному храмі Св. Петра і Павла. Поховають колишнього політв'язня на Личаківському цвинтарі.
Фото: Еспресо
Зауважимо, що Юрій Шухевич помер 22 листопада у віці 89 років.
Фото: Еспресо
Довідково. Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів у родині Романа та Олександри Шухевичів. Тоді Львівське воєвдство Другої Польської Республіки. Нині – Радехівський район Львівської області. Український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.
Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. 1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.
- Раніше ми повідомляли, що у ніч на 22 листопада відійшов у вічність Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич.
- Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича та громадський діяч Юрій Шухевич завжди влучно та лаконічно висловлювався на багато суспільно важливих тем "Еспресо.Захід" пригадує цитати цієї непересічної особистості в історії України.
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