Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 10 грудня, у Львові відбувається чин поховання Героя України, дисидента, члена Української Гельсінської Групи Юрія Шухевича. Парастас пройшов у Гарнізонному храмі Св. Петра і Павла. Поховають колишнього політв'язня на Личаківському цвинтарі.

Фото: Еспресо

Зауважимо, що Юрій Шухевич помер 22 листопада у віці 89 років.

Фото: Еспресо

Довідково. Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів у родині Романа та Олександри Шухевичів. Тоді Львівське воєвдство Другої Польської Республіки. Нині – Радехівський район Львівської області. Український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.

Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. 1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.