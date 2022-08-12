У Марганець на Дніпропетровщині окупанти запустили до 40 реактивних снарядів: є постраждалі, серед них підліток
У ніч на 12 серпня російські окупанти обстріляли Марганець - запустили до 40 реактивних снарядів. Відомо, що три людини постраждали, серед них 12-річний хлопчик
Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені 4 багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе", - йдеться в повідомленні.
Загалом рашисти гатили по двох районах Дніпропетровської області. Нікопольський накривали РСЗВ "Град" та ствольною артилерією.
По місту Нікополь російські окупанти 10 разів поцілили зі ствольної артилерії - пошкоджені 4 приватних домівки та авто.
Також у Криворізькому районі рашисти обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган" Зеленодольську громаду. Є руйнування.
Відомо, що люди не постраждали.
- Ввечері 10 серпня армія РФ обстріляла громаду в Нікопольському районі.
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