Про це інформує голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені 4 багатоповерхових будинки та кілька приватних. Обстріл зачепив місцевий завод, друкарню, магазин та кафе", - йдеться в повідомленні.

Загалом рашисти гатили по двох районах Дніпропетровської області. Нікопольський накривали РСЗВ "Град" та ствольною артилерією.

По місту Нікополь російські окупанти 10 разів поцілили зі ствольної артилерії - пошкоджені 4 приватних домівки та авто.

Також у Криворізькому районі рашисти обстріляли з реактивної системи залпового вогню "Ураган" Зеленодольську громаду. Є руйнування.

Відомо, що люди не постраждали.

Ввечері 10 серпня армія РФ обстріляла громаду в Нікопольському районі.

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