Про це інформує в телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Всю ніч палало від Східного до с. Седово. Окупаційна влада мала можливість дуже наочно продемонструвати власний параліч щодо безпеки. МНС просто або не було, або по приїзду розводила руками – немає води для тушіння пожеж", – пише Андрющенко.



Уранці 25 серпня пожежу так і не загасили. Радник міського голови Маріуполя інформує, що в росЗМІ ще напередодні заявили, що загоряння ліквідовано.



"Маріуполь знову в диму. Східний на Лівобережжі знову окутано димом від пожежі в полі. Знов великий ризик перекидання вогню на приватні будинки. Через ту саму пожежу, яку в телеграм-каналах окупантів вчора потушили МНС Росії. Як вони її тушили не в інтернеті, а на місці, сьогодні ризик був меншим.



Наслідки цієї сукупності факторів можуть бути такими, що Східний буде остаточно знищено російською окупацією. Навіть вже без бомбардувань", – прокоментував радник мера.



Ймовірно через відсутність водопостачання вогонь не можуть загасити.



Згодом пожежа перекинулась на житлові будинки: "Горять домівки, горить будівля школи №69 та пожежа розповзається мікрорайон "Східний". Пожежників – жодного. Окупаційна влада типово не реагує".





Станом на 15:49 маріупольці самі намагаються ліквідувати пожежу.



"Люди згуртувались та їздять на море по пісок, аби самостійно тушити пожежі. Води немає. Так зване МНС, розуміючи що тут не накрадеш – не бере або кидає слухавку. Окупаційного керівництва в місті немає. хаос та руйнація. Стандартні наслідки "руського міра" повною мірою", - додав Андрющенко.

Показовий запуск газопостачання в Приморському районі окупованого Маріуполя з червоною стрічкою закінчився очікувано: через годину після запуску газ пропав разом з водою та електрикою.