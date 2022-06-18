У Маріуполі чоловік пропонував рідним загиблих поховати тіла за 20 тис. грн

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Заступник Жовтневої (Центральної) райадміністрації окупантів Адамов Дмитро Валерійович разом з партнером з Макіївки організував бізнес "порішати поховання" за 20 тис. грн. Що входить в прайс смерті: знайти тіло (в моргу на Метро або дістати з-під завалів у вказаному місці), покласти в труну з оббивкою, закопати. Табличка з ім’ям не встановлюється", - сказав радник мера.

За його словами, в Маріуполі є складнощі з похованням тіл. Окупанти безкоштовно видають труну. ЇЇ доводиться чекати від одного до двох тижнів.

"Весь цей час труп буде знаходитись прямо на вулиці. В спеку. Окрім таких умов зберігання трупів, тіла загиблих періодично "зникають". Тобто через 10 днів ви маєте отримати труну і поховати людину, а тіло її вже зникло", - додав Андрющенко.

14 червня Петро Андрющенко повідомив, що окупанти в Маріуполі фактично зупинили будь-які ексгумації та перепоховання. Проблему формально переклали на маріупольців. У місті збільшуються стихійні кладовища.

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