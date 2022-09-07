Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окупанти посилюють пропаганда-балачки "Маріуполь живий". Кадр за кадром з одних тих самих місць. Аби "не дивитись вверх". В той самий час не менш 20% продовжує мешкати в руїнах", - наголосив він.

Крім того, мінімум 15% містян живуть у евакуйованих оселях, іноді самозахопленням, адже не мають навіть руїн.

"Але це не покажуть окупанти. А ми - покажемо. Лівий берег. Зараз. Життя?" - додав Петро Андрющенко.

21 серпня радник мера повідомив, що в Маріуополі загарбники зносять зруйновані ними ж будинки, а у вцілілих квартирах за допомогою колаборантів селять російських будівельників.

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