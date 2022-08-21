У Маріуполі окупанти зносять знищені ними будинки, а у вцілілі заселяють російських будівельників
У Маріуополі загарбники зносять зруйновані ними ж будинки, а у вцілілих квартирах за допомогою колаборантів селять російських будівельників
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Знесення будинків по вул. Сонячна та бул. Шевченко продовжується. Людям, які мешкали в цих домах окупанти пропонують обіцянки замість житла", - наголосив він.
Водночас у вцілілі помешкання загарбники за сприяння колаборантів-голів ОСББ заселяють російських будівельників.
- 22 червня стало відомо, що в Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.
- 25 черня Петро Андрющенко розповів, що Маріуполі росіяни поширюють фейковий список будинків для знесення, щоб повернути людей до міста й використати як робочу силу
- Окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.
- 26 липня Петро Андрющенко показав, як живуть на вулиці мешканці знесених окупантами будинків
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.46
Купівля 39.46Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе