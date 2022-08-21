Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. Знесення будинків по вул. Сонячна та бул. Шевченко продовжується. Людям, які мешкали в цих домах окупанти пропонують обіцянки замість житла", - наголосив він.

Водночас у вцілілі помешкання загарбники за сприяння колаборантів-голів ОСББ заселяють російських будівельників.

22 червня стало відомо, що в Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.

25 черня Петро Андрющенко розповів, що Маріуполі росіяни поширюють фейковий список будинків для знесення, щоб повернути людей до міста й використати як робочу силу

Окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.

26 липня Петро Андрющенко показав, як живуть на вулиці мешканці знесених окупантами будинків

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