У Маріуполі мешканці знесених росіянами будинків живуть на вулиці, - Андрющенко
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як живуть на вулиці мешканці знесених окупантами будинків
Про це він повідомив у телеграмі.
"Маріуполь. Перші мешканці знесеного будинку вимушені влаштувати дім під відкритим небом. Мабуть саме так гауляйтери уявляють собі "маневренный жилой фонд". А якщо чесно - тут не вистачає слів. Двадцать перше сторіччя. Центр Європи. Люди змушені облаштовувати побут на вулиці просто неба. Лють. Просто лють", - наголосив радник мера.
- 22 червня стало відомо, що в Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.
- 25 черня Петро Андрющенко розповів, що Маріуполі росіяни поширюють фейковий список будинків для знесення, щоб повернути людей до міста й використати як робочу силу
- Окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.
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