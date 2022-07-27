Про це він повідомив у телеграмі.

"Маріуполь. Перші мешканці знесеного будинку вимушені влаштувати дім під відкритим небом. Мабуть саме так гауляйтери уявляють собі "маневренный жилой фонд". А якщо чесно - тут не вистачає слів. Двадцать перше сторіччя. Центр Європи. Люди змушені облаштовувати побут на вулиці просто неба. Лють. Просто лють", - наголосив радник мера.

22 червня стало відомо, що в Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.

25 черня Петро Андрющенко розповів, що Маріуполі росіяни поширюють фейковий список будинків для знесення, щоб повернути людей до міста й використати як робочу силу

Окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.

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