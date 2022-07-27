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Головна війна з Росією У Маріуполі мешканці знесених росіянами будинків живуть на вулиці, - Андрющенко

У Маріуполі мешканці знесених росіянами будинків живуть на вулиці, - Андрющенко

27 липня, 2022 середа
07:34
війна з Росією Маріуполь

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко показав, як живуть на вулиці мешканці знесених окупантами будинків

Про це він повідомив у телеграмі.

"Маріуполь. Перші мешканці знесеного будинку вимушені влаштувати дім під відкритим небом. Мабуть саме так гауляйтери уявляють собі "маневренный жилой фонд". А якщо чесно - тут не вистачає слів. Двадцать перше сторіччя. Центр Європи. Люди змушені облаштовувати побут на вулиці просто неба. Лють. Просто лють", - наголосив радник мера.

  • 22 червня стало відомо, що в Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.
  • 25 черня Петро Андрющенко розповів, що  Маріуполі росіяни поширюють фейковий список будинків для знесення, щоб повернути людей до міста й використати як робочу силу
  • Окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.

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