Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що у важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових. Вчора, 1 серпня, померло двоє офіцерів.

"Доля інших 15 до кінця не вирішена", - повідомив Андрющенко.

Він також додав, що окупаційна влада підозрює застосування ціаніду і пестицидів у їжі.

"Наші з посмішкою кажуть "на щурів завжди вистачить отрут", - додав радник.