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Війна з Росією: хроніка
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У Маріуполі окупанти масово отруїлись після святкування Дня ВМФ, є загиблі, - Андрющенко

2 серпня, 2023 середа
10:06
Війна з Росією окупанти Маріуполь

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани групи "Ї" отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ, двоє з них померли

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зазначається, що у важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових. Вчора, 1 серпня, померло двоє офіцерів. 

"Доля інших 15 до кінця не вирішена", - повідомив Андрющенко.

Він також додав, що окупаційна влада підозрює застосування ціаніду і пестицидів у їжі.

"Наші з посмішкою кажуть "на щурів завжди вистачить отрут", - додав радник.

Україна
Маріуполь
російська армія
окуповані території
окупанти
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