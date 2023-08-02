У Маріуполі окупанти масово отруїлись після святкування Дня ВМФ, є загиблі, - Андрющенко
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області українські партизани групи "Ї" отруїли російських офіцерів під час святкування Дня ВМФ, двоє з них померли
Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Зазначається, що у важкому стані в шпиталь поступило 17 російських військових. Вчора, 1 серпня, померло двоє офіцерів.
"Доля інших 15 до кінця не вирішена", - повідомив Андрющенко.
Він також додав, що окупаційна влада підозрює застосування ціаніду і пестицидів у їжі.
"Наші з посмішкою кажуть "на щурів завжди вистачить отрут", - додав радник.
- У тимчасово окупованому Маріуполі партизани провели диверсійну операцію, унаслідок якої було знешкоджено три військові вантажівки.
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