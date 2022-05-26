У Маріуполі окупанти намагаються перекласти на мирних жителів відповідальність за відсутність електрики, - радник мера
У Маріуполі окупанти перекладають провину за відсутність електрики на містян, які нібито не провели потрібних обстежень
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Окупаційна влада нарешті визнала свою неспроможність подолати проблеми з пожарами при включенні електрики. Але, в типовий спосіб перекладання відповідальності на мешканців. Від сьогодні маріупольці можуть отримати дозвіл на самостійне підключення електрики в житлі", - зазначив він.
Для цього треба спочатку отримати дозвіл на підключення, звернувшись із заявою до ЖКГ на вул. Гранітна,114 або бул. Шевченка 301/б. Потім знайти електрика з посвідченням "ДНР" і трьох сусідів для складання акту безпечного підключення. Після цього можна отримати дозвіл на підключення на вул. Войнича, 2.
"Навіть попри совкову бюрократію стає зрозуміло - світла немає і не буде. Тому, що електриків з посвідченнями від так званої ДНР в місті просто немає. Але головне - немає електрики в мережах. Для чого це робиться? Перше - для окозамилювання про "життя покращилось". Друге - якщо в разі чергового експерименту буде (а вона точно буде) пожежа - винні тепер не окупаційна влада, а маріупольці які провели/не провели обстеження", - наголосив Петро Андрющенко.
- 16 травня повідомляли, що Маріуполь залишається без світла в той час, як окупанти облаштували електропостачання виключно в місці їхньої "адміністрації".
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