Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окупаційна влада нарешті визнала свою неспроможність подолати проблеми з пожарами при включенні електрики. Але, в типовий спосіб перекладання відповідальності на мешканців. Від сьогодні маріупольці можуть отримати дозвіл на самостійне підключення електрики в житлі", - зазначив він.

Для цього треба спочатку отримати дозвіл на підключення, звернувшись із заявою до ЖКГ на вул. Гранітна,114 або бул. Шевченка 301/б. Потім знайти електрика з посвідченням "ДНР" і трьох сусідів для складання акту безпечного підключення. Після цього можна отримати дозвіл на підключення на вул. Войнича, 2.

"Навіть попри совкову бюрократію стає зрозуміло - світла немає і не буде. Тому, що електриків з посвідченнями від так званої ДНР в місті просто немає. Але головне - немає електрики в мережах. Для чого це робиться? Перше - для окозамилювання про "життя покращилось". Друге - якщо в разі чергового експерименту буде (а вона точно буде) пожежа - винні тепер не окупаційна влада, а маріупольці які провели/не провели обстеження", - наголосив Петро Андрющенко.

16 травня повідомляли, що Маріуполь залишається без світла в той час, як окупанти облаштували електропостачання виключно в місці їхньої "адміністрації".

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