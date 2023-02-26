У Маріуполі окупанти вчергове зносять історичну забудову ХІХ століття , - радник мера

Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Вулиця Грецька. Ще одна історична вулиця з оригінальною забудовою XIX сторіччя та раритетами всередині перестала існувати та піде під демонтаж", - написав він.

За словами радника мера, Маріуполь - це місто, якого "поки вже немає".