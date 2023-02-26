У Маріуполі окупанти вчергове зносять історичну забудову ХІХ століття , - радник мера
У тимчасово окупованому Маріуполі загарбники знову зносять історичну забудову міста: тепер це відбувається з будинками ХІХ сторіччя на вул. Грецька
Про це поінформував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Вулиця Грецька. Ще одна історична вулиця з оригінальною забудовою XIX сторіччя та раритетами всередині перестала існувати та піде під демонтаж", - написав він.
За словами радника мера, Маріуполь - це місто, якого "поки вже немає".
- Нагадаємо, Маріупольська міська рада повідомила, що загарбники зруйнували історичний центр тимчасово окупованого міста: серед понівечених будівель - перший банк Маріуполя та кінотеатр "Перемога"
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