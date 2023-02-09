Росіяни знищили історичний центр Маріуполя, - міська рада

Про це пресслужба Маріупольської міської ради написала в телеграмі.

Росіяни зруйнували історичний центр Маріуполя: перший банк міста, кінотеатр "Перемога" - усі будівлі понівечені від атак окупантів.

"Центральний проспект Миру, де знаходилися будівлі кінця XIX - початку XX ст. тепер перетворений на руїни. Архітектурні пам‘ятки, які пережили Другу світову війну, не змогли пережити рашистську блокаду та окупацію", - зазначили в раді.