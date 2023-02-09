Росіяни знищили історичний центр Маріуполя, - міська рада
Маріупольська міська рада повідомила, що загарбники зруйнували історичний центр тимчасово окупованого міста: серед понівечених будівель - перший банк Маріуполя та кінотеатр "Перемога"
Про це пресслужба Маріупольської міської ради написала в телеграмі.
Росіяни зруйнували історичний центр Маріуполя: перший банк міста, кінотеатр "Перемога" - усі будівлі понівечені від атак окупантів.
"Центральний проспект Миру, де знаходилися будівлі кінця XIX - початку XX ст. тепер перетворений на руїни. Архітектурні пам‘ятки, які пережили Другу світову війну, не змогли пережити рашистську блокаду та окупацію", - зазначили в раді.
- Нагадаємо, 4 лютого радник мера Петро Андрющенко повідомляв, що Росія стягує війська до Маріуполя та околиць – наразі їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку наступу.
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