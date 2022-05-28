Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.

"Окупаційна влада офіційно повідомила, що відновлення електрики в будинках має відбуватись за рахунок самих мешканців", - наголосив він.

Крім того, загарбники заявили про ліквідацію ОСББ як форму оперативного управління будинками. Замість неї збираються поновити ЖЕКи.

16 травня повідомляли, що Маріуполь залишається без світла в той час, як окупанти облаштували електропостачання виключно в місці їхньої "адміністрації".

У Маріуполі окупанти перекладають провину за відсутність електрики на містян, які нібито не провели потрібних обстежень.

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