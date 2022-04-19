У Маріуполі окупанти зруйнували найстаріше підприємство міста – Азовський судноремонтний завод

Про це повідомляє міська рада Маріуполя.

"Азовський судноремонтний завод був найстарішим підприємством Маріуполя. Вже потім побудували порт та металургійні заводи. Ось так «Рускій мір» залишає після себе руїну та смерть. Окупантам не потрібне наше місто та його люди. Їм потрібна лише територія та коридор до Криму. Цю дорогу вони будують на кістках десятків тисяч українців. Тому ніякого відновлення Маріуполя в окупації не буде. Відродження можливе лише під українським прапором. Мріємо, що скоро так і буде", - йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що у Маріуполі росіяни вимагають повідомляти дані загиблих мирних мешканців, щоб легалізувати ексгумацію та прибирання тіл із вулиць міста

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