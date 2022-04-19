У Маріуполі окупанти дозволяють рідним загиблих проводити поховання лише за умови надання персональних даних, - міськрада

Про це заявили в Маріупольській міськраді.



"Ситуація з захороненням набирає нових кольорів. Від вчора окупанти повідомили про "роз’яснення омбудсмена ДНР" (виявляється є і така потвора в окупантів). Згідно з "роз’ясненням", для отримання будь-якого паперу щодо смерті близьких в Маріуполі особи мають повідомити дані загиблого, місце поховання або місцезнаходження тіла загиблого, власні данні і лише після огляду комісією людина отримає папір про смерть та право на поховання на кладовищі. Фактично таким чином окупанти намагаються легалізувати в очах маріупольців, що залишаються в місті та російської пропаганди проведення ексгумації та прибирання тіл з вулиць", - ідеться в повідомленні.



Зважаючи на відсутність звязку й електроенергії в Маріуполі, подібні процедури неможливо виконати.



"З огладу на спробу отримати данні про загиблих та місця їх поховання також складвається враження пошуку місць можливих поховань військових. Мабуть, дійсно бояться, що Азовці повстануть навіть з того світу аби палити сволоту", - зауважили в міськраді.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти забороняють ховати загиблих і проводять ексгумацію тіл людей, убитих раніше.

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