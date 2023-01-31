У Маріуполі прогриміло декілька гучних вибухів, - радник мера

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петра Андрющенка у Telegram.

"Маріуполь. Повітряна тривога. Гучні звуки канонади по всьому місту. Щонайменш сім гучних вибухів. Лівобережжя", - написав він.

За його словами, був відвертий приліт між селами Виноградне та Піонерське. При цьому окупанти повідомляють про активну роботу ППО.

"Неофіційні пабліки пропаганди звісно звітують про стандартні "атака БПЛА" та "всі цілі збито". Бажане за дійсне. Посміхаємось та чекаємо на добрі бавовняні новини", - написав радник мера Маріуполя.

Нагадаємо, 25 січня, за словами Андрющенка, відбувся приліт у казарму з понад 200 окупантами в Маріуполі завітала

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