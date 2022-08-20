Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріупольська галерея ім. Куінджі знищена та розграбована. Окупанти розграбували все. Включаючи експонати виставки дітей з інвалідністю", - наголосив він.

У липні в тимчасово окупованому Маріуполі росіяни викрали з Художнього та Краєзнавчого музеїв усі цінні експонати, а самі установи зруйнували.

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