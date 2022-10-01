Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

За його словами, за списками, оприлюднених окупаційною "владою" Донеччини та Маріуполя", будинок на вул. Купріна, 3 не підлягав знесенню. Проте 1 жовтня росіяни спонтанно почали його руйнувати.

"Жоден з мешканців не мав змоги заздалагіть хоча б щось забрати з дому. Тепер все буде поховано під будівельним сміттям. Росія - то брехня, руйнація та знищення", - наголосив Петро Андрющенко.

22 червня стало відомо, що в Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.

25 червня Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі росіяни поширюють фейковий список будинків для знесення, щоб повернути людей до міста й використати як робочу силу.

Окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.

26 липня Петро Андрющенко показав, як живуть на вулиці мешканці знесених окупантами будинків.

21 серпня він розповів, що в Маріуполі загарбники за допомогою колаборантів заселяють російських будівельників до вцілілих квартир.

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