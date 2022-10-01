У Маріуполі росіяни зносять будинки без попередження, - Андрющенко
У Маріуполі окупанти без попередження зносять обстріляні ними ж будинки, не даючи мешканцям забрати речі
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
За його словами, за списками, оприлюднених окупаційною "владою" Донеччини та Маріуполя", будинок на вул. Купріна, 3 не підлягав знесенню. Проте 1 жовтня росіяни спонтанно почали його руйнувати.
"Жоден з мешканців не мав змоги заздалагіть хоча б щось забрати з дому. Тепер все буде поховано під будівельним сміттям. Росія - то брехня, руйнація та знищення", - наголосив Петро Андрющенко.
- 22 червня стало відомо, що в Лівобережному районі Маріуполя окупанти масово руйнують багатоповерхівки. Людям не дозволяють забрати речі, самі росіяни натомість мародерять.
- 25 червня Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі росіяни поширюють фейковий список будинків для знесення, щоб повернути людей до міста й використати як робочу силу.
- Окупанти анонсували знесення будинків у Маріуполі з 1 липня.
- 26 липня Петро Андрющенко показав, як живуть на вулиці мешканці знесених окупантами будинків.
- 21 серпня він розповів, що в Маріуполі загарбники за допомогою колаборантів заселяють російських будівельників до вцілілих квартир.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.68
Купівля 40.68Продаж 41.64
-
EUR
Купівля 39.21Продаж 40.47
- Актуальне
- Важливе