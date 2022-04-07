У Маріуполі російські пропагандисти готують "дзеркальну відповідь" на те, що відбулось у Бучі, - Зеленський
Російські пропагандисти можуть зробити з вбитих ними людей в Маріуполі "декорації", щоб звинувати у їх смертях українських захисників міста
Про це повідомив у своєму відеозвернні президент України Володимир Зеленський.
"Надходить інформація, що російські пропагандисти готують так би мовити "дзеркальну відповідь" на шок всіх нормальних людей від побаченого у Бучі. Збираються так показати жертв Маріуполя, ніби їх не російські військові вбили, яких начебто вбили українські захисники міста. Для цього окупанти збирають трупи на вулицях і вивозять їх і можуть використовувати десь в інших місцях, відповідно, до розроблених пропагандистки сценаріїв. Ми маємо справу з загарбниками в яких не залишилося нічого людського, щоб виправдати власні вбивства вони беруть вбитих людей як декорації, як пропагандистки реквізит. І це окремий воєнний злочин за який для кожного з пропагандистів буде відповідальність", - сказав Зеленський.
- Міський голова Вадим Бойченко вважає, що Російська Федерація чинить на українській землі геноцид і якщо хтось колись уявляв пекло, то воно сьогодні є і це місто Маріуполь
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