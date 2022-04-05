У Маріуполі тоне обстріляне росіянами цивільне судно під іноземним прапором
Російські окупанти під час чергового обстрілу Маріуполя влучили у цивільне судно під прапором Домініканської Республіки
Про це повідомляє МВС України у telegram.
Вночі, під час обстрілу з моря, ворог влучив в цивільне судно під прапором Домініканської Республіки, що знаходилось біля одного з причалів.
Влучання спричинило пожежу в машинному відділенні, один член екіпажу поранений. Капітан на міжнародному каналі морської безпеки подав сигнал SOS та повідомлення:
"Увага! Судно під прапором Домініканської Республіки було жорстоко розгромлене, все розгромлене, мостик – розгромлений. Пожежа в машинному. Є поранені".
Через отриману пробоїну судно почало тонути, водночас пожежа охоплювала все більшу площу.
Морські прикордонники надали допомогу пораненому та евакуювали екіпаж у безпечне місце.
На судні триває пожежа, воно поступово йде під воду, проведення рятувальної операції під постійними обстрілами неможливе.
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2 березня в Чорному морі російський корабель атакував цивільне судно під прапором Бангладеш.
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