Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Сьогодні останній день українського підприємництва в окупованому Маріуполі. Хто на завтра не отримує реєстрацію бананової республіки, або немає реєстрації на Росії - веде незакону господарчу діяльність. Все майно може бути вилучено та передано у власність "молодой республики". Навіть у вуличних торговців", - наголосив він.

Цього тижня росіяни плвнують провести рейди на стихійних ринках, щоб виявити "порушників".

"Хоча насправді, для запуску проєкту "можем порешать" від Євгена Бодягіна (заступник голови окупаційної адміністрації Маріуполя) та його спільника Фтіца (керівник окупаційної районої адміністрації Центрального району)", - зауважив радник мера.

З 1 липня в Маріуполі росіяни видаватимуть гумдопомогу тільки непрацездатним, а заробити гроші можна тільки розбираючи завали.

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