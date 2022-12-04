У Маріуполі загарбники масово зносять багатоповерхівки

Про це у telegram-каналі повідомляє Маріупольська міська рада.

"Росіяни масово зносять багатоповерхівки у місті. Про це свідчать супутникові знімки від компанії Maxar Technologies. Будинки, де колись ми мирно жили, стають 100% руїнами. Їх у прямому сенсі стирають з землі", – зазначила міська рада Маріуполя.

За інформацією мерії, під час облоги від обстрілів росіян постраждали 2 257 багатоквартирних будинків.

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"Тобто 90% усього житлового фонду. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків", - уточнюють у міській раді.

Також зауважується, що загарбники на цьому не зупиняються, руйнацію будівель вони продовжують і ховають сліди військових злочинів.