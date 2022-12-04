У Маріуполі загарбники масово зносять багатоповерхівки
У тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники масово зносять пошкоджені багатоповерхівки, щоб приховати сліди військових злочинів
Про це у telegram-каналі повідомляє Маріупольська міська рада.
"Росіяни масово зносять багатоповерхівки у місті. Про це свідчать супутникові знімки від компанії Maxar Technologies. Будинки, де колись ми мирно жили, стають 100% руїнами. Їх у прямому сенсі стирають з землі", – зазначила міська рада Маріуполя.
За інформацією мерії, під час облоги від обстрілів росіян постраждали 2 257 багатоквартирних будинків.
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"Тобто 90% усього житлового фонду. Загалом знищено понад 50% багатоповерхівок, а це 1356 будинків", - уточнюють у міській раді.
Також зауважується, що загарбники на цьому не зупиняються, руйнацію будівель вони продовжують і ховають сліди військових злочинів.
- Раніше Андрющенко розповів, що в окупованому Маріуполі росіяни ріжуть завод "Азовсталь" на брухт і, щоб перетоплювати його на металопродукцію хочуть запустити підприємство "АзовЕлектроСталь".
- 30 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у Маріупольському районі немає їжі та грошей, аби її купити, тож люди вимушені жити на "гуманітарку" якої не вистачає на всіх.
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