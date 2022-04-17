У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір, - Білецький

Про це повідомив засновник добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький.



Раніше вона зверталась через відео і просила деблокувати місто та врятувати тих, кого можна.



"У жінки залишився маленький син. Світла пам'ять",- написав Білецький.



Нагадаємо, окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір".Також росіяни утримують населення міста в заручниках.

Інформацію про загибель Олени підтвердила журналістка Тетяна Даниленко у facebook."Раніше їй вдалося евакуювати з міста маленького сина, а в перші дні війни вона втратила кохану людину. Telegram- канал "Мариуполь сегодня" публікує скрін її переписки з подругою, де Олена просить не жаліти її, бо вона виконує обов‘язок",- написала Даниленко.За інформацією журналістки в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців. Без доступу до води.