У Маріуполі загинула військовий медик Олена Кушнір, - Білецький
У тимчасово заблокованому Маріуполі Донецької області загинула медик Національної гвардії Олена Кушнір
Про це повідомив засновник добровольчого полку "Азов" Андрій Білецький.
Раніше вона зверталась через відео і просила деблокувати місто та врятувати тих, кого можна.
"У жінки залишився маленький син. Світла пам'ять",- написав Білецький.
Інформацію про загибель Олени підтвердила журналістка Тетяна Даниленко у facebook.
"Раніше їй вдалося евакуювати з міста маленького сина, а в перші дні війни вона втратила кохану людину. Telegram- канал "Мариуполь сегодня" публікує скрін її переписки з подругою, де Олена просить не жаліти її, бо вона виконує обов‘язок",- написала Даниленко.
За інформацією журналістки в оточеному Маріуполі залишається не менше ста жінок-військовослужбовців. Без доступу до води.
- Нагадаємо, окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір".Також росіяни утримують населення міста в заручниках.
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