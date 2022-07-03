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Головна війна з Росією У Маріуполі зростає показник смертності серед містян через катастрофу з медициною

У Маріуполі зростає показник смертності серед містян через катастрофу з медициною

3 липня, 2022 неділя
12:29
війна з Росією

У Маріуполі росте кількість смертей серед містян через спеку та катастрофу з медициною

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Імпровізовані басейни для та вуличні кухні. Люди починають непритомніти прямо на вулицях. Через колапс медицини та відсутність швидкої допомоги кількість смертельних випадків швидко зростає", - наголосив він.

За словами Петра Андрющенка, Маріуполь потребує термінового втручання гуманітарних місій.

"Росія принесла смерть, руйнування та пропаганду. Ставлячи через окозамилювання життя маріупольців під ще більшу загрозу", - зазначив радник мера.

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Петро Андрющенко
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