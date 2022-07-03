Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Імпровізовані басейни для та вуличні кухні. Люди починають непритомніти прямо на вулицях. Через колапс медицини та відсутність швидкої допомоги кількість смертельних випадків швидко зростає", - наголосив він.

За словами Петра Андрющенка, Маріуполь потребує термінового втручання гуманітарних місій.

"Росія принесла смерть, руйнування та пропаганду. Ставлячи через окозамилювання життя маріупольців під ще більшу загрозу", - зазначив радник мера.

1 липня в Маріуполі виявили братську могилу, де з кінця лютого було поховано понад 100 містян.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb