У Маріуполі зростає показник смертності серед містян через катастрофу з медициною
У Маріуполі росте кількість смертей серед містян через спеку та катастрофу з медициною
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Імпровізовані басейни для та вуличні кухні. Люди починають непритомніти прямо на вулицях. Через колапс медицини та відсутність швидкої допомоги кількість смертельних випадків швидко зростає", - наголосив він.
За словами Петра Андрющенка, Маріуполь потребує термінового втручання гуманітарних місій.
"Росія принесла смерть, руйнування та пропаганду. Ставлячи через окозамилювання життя маріупольців під ще більшу загрозу", - зазначив радник мера.
- 1 липня в Маріуполі виявили братську могилу, де з кінця лютого було поховано понад 100 містян.
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