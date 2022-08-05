У маріупольських лікарнях помирає кожен четвертий містянин через антисанітарію й відсутність лікування
У Маруполі смертність зросла в 5 разів, і в лікарнях помирає кожен четвертий мешканець через брак ліків, медиків і антисанітарію
Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.
"У маріупольських лікарнях помирає кожен четвертий містянин через антисанітарію й відсутність лікування", - зазначили у відомстві.
На фото - померла людина в мішку на перехресті вулиць Ломізова й Азовстальської. Такі випадки в місті не поодинокі.
Окупанти заявляють про 17 випадків гострої кишкової інфекції в Маріуполі. З них - половина у дітей. Однак у міськраді зауважили, що насправді ситуація значна гірша.
"Враховуючи майже повну відсутність медичної допомоги, за тиждень у Маріуполі помирає понад 30 людей. Це більше ніж у півмільйонному Маріуполі до початку війни. Через антисанітарію та забруднення підземних вод, річок у місті також зберігається небезпека розповсюдження холери", - наголосили в міськраді.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також написав у телеграмі про високий рівень смертності й відсутність лікування в Маріуполі.
"Фактично в лікарнях мре кожен четвертий пацієнт. Ліків не вистачає, цинічно пропонують "купити" в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна фірмам, частково – Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка (читай Петра Іванова) (ексдепутат Маріупольської міськради, - ред.)", - наголосив він.
Щоб створити "нормальні" умови для поранених окупантів, містян розміщують у коридорах медзакладів, а через брак персонало кидають на самоті. Це призводить до надвисокої смертності. У найгіршому стані перебувають інсулінозалежні.
"Привезений з Росії ендокринолог приймає лише один раз на тиждень в четвер в одній лікарні. Він і "роздає" інсулін в шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює.
Просто медицини в місті немає. Ніякої, окрім ілюзорної", - зауважив радник мера.
- 4 серпня Петро Андрющенко писав, що в Маріуполі посеред вулиці лежать тіла людей, запаковані у пластикові пакети, оскільки окупаційна "влада" відмовляється їх ховати та змушує родичів переглядати "каталоги смерті".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.45
Купівля 38.45Продаж 39.51
-
EUR
Купівля 38.76Продаж 39.98
- Актуальне
- Важливе