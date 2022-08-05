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У маріупольських лікарнях помирає кожен четвертий містянин через антисанітарію й відсутність лікування

5 серпня, 2022 п'ятниця
12:26
війна з Росією Маріуполь

У Маруполі смертність зросла в 5 разів, і в лікарнях помирає кожен четвертий мешканець через брак ліків, медиків і антисанітарію

Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

"У маріупольських лікарнях помирає кожен четвертий містянин через антисанітарію й відсутність лікування", - зазначили у відомстві.

На фото - померла людина в мішку на перехресті вулиць Ломізова й Азовстальської. Такі випадки в місті не поодинокі.

Окупанти заявляють про 17 випадків гострої кишкової інфекції в Маріуполі. З них - половина у дітей. Однак у міськраді зауважили, що насправді ситуація значна гірша.

"Враховуючи майже повну відсутність медичної допомоги, за тиждень у Маріуполі помирає понад 30 людей. Це більше ніж у півмільйонному Маріуполі до початку війни. Через антисанітарію та забруднення підземних вод, річок у місті також зберігається небезпека розповсюдження холери", - наголосили в міськраді.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також написав у телеграмі про високий рівень смертності й відсутність лікування в Маріуполі.

"Фактично в лікарнях мре кожен четвертий пацієнт. Ліків не вистачає, цинічно пропонують "купити" в аптеках, які частково належать наближеним до Пушиліна фірмам, частково – Тернавському, який віддає частину прибутку кримінальним структурам Іващенка (читай Петра Іванова) (ексдепутат Маріупольської міськради, - ред.)", - наголосив він.

Щоб створити "нормальні" умови для поранених окупантів, містян розміщують у коридорах медзакладів, а через брак персонало кидають на самоті. Це призводить до надвисокої смертності. У найгіршому стані перебувають інсулінозалежні.

"Привезений з Росії ендокринолог приймає лише один раз на тиждень в четвер в одній лікарні. Він і "роздає" інсулін в шприцах. Тому щастить не всім. Ситуацію сумісності, підбору інсуліну взагалі ніхто не контролює. 
Просто медицини в місті немає. Ніякої, окрім ілюзорної", - зауважив радник мера.

  • 4 серпня Петро Андрющенко писав, що в Маріуполі посеред вулиці лежать тіла людей, запаковані у пластикові пакети, оскільки окупаційна "влада" відмовляється їх ховати та змушує родичів переглядати "каталоги смерті".

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