У матчі Вірменія - Туреччина Петраков випустив на поле 4 футболістів з чемпіонату Росії
Український тренер Олександр Петраков, який очолює збірну Вірменії, задіяв у матчі проти Туреччини 4 футболістів, які грають у чемпіонаті Росії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У суботу, 25 березня, екстренер збірної України Олександр Петраков провів перший матч на чолі збірної Вірменії. Його команда програла Туреччині з рахунком 1:2.
У матчі з турками український тренер залучив чотирьох гравців, які виступають у чемпіонаті Росії з футболу. Мова йде про гравців "Краснодара" Георгія Арутаняна, Едуарда Сперцяна, захисника московського "Локомотива" Наїра Тікнізяна та вінгера "Ростова" Хорена Байрамяна.
Після початку повномасштабного вторгнення УЄФА дозволила гравцям в односторонньому порядку розірвати контракти з російськими клубами, але ці вірмени зігнорували можливість і продовжили виступи у Росії.
- 25 березня у 1-му турі відбіркового раунду Євро-2024 збірна Шотландії розгромно перемогла Кіпр.
- В іншому матчі збірна Вірменії, яку очолює Олександр Петраков, поступилась Туреччині.
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