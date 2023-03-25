У матчі Вірменія - Туреччина Петраков випустив на поле 4 футболістів з чемпіонату Росії

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У суботу, 25 березня, екстренер збірної України Олександр Петраков провів перший матч на чолі збірної Вірменії. Його команда програла Туреччині з рахунком 1:2.

У матчі з турками український тренер залучив чотирьох гравців, які виступають у чемпіонаті Росії з футболу. Мова йде про гравців "Краснодара" Георгія Арутаняна, Едуарда Сперцяна, захисника московського "Локомотива" Наїра Тікнізяна та вінгера "Ростова" Хорена Байрамяна.

Після початку повномасштабного вторгнення УЄФА дозволила гравцям в односторонньому порядку розірвати контракти з російськими клубами, але ці вірмени зігнорували можливість і продовжили виступи у Росії.