У Мелітополі сталася пожежа у житловому багатоквартирному будинку
У четвер, 15 липня, у Мелітополі сталося займання на даху житлового будинку
Про це повідомляє ДСНС у своєму Telegram-каналі.
Пожежа сталася на даху триповерхового житлового багатквартирного будинку о 15:40 по вулиці Кизиярська 48.
О 17:10 пожежу було локалізовано рятувальниками на площі 450 кв. м.
Жертв і постраждалих в результаті події немає. До ліквідації пожежі залучено 35 осіб та сім одиниць техніки.
Нагадаємо, що на Київщині сталася масштабна пожежа на підприємстві: до гасіння залучали 8 одиниць спецтехніки.
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