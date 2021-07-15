У Мелітополі сталася пожежа у житловому багатоквартирному будинку

Про це повідомляє ДСНС у своєму Telegram-каналі.



Пожежа сталася на даху триповерхового житлового багатквартирного будинку о 15:40 по вулиці Кизиярська 48.

О 17:10 пожежу було локалізовано рятувальниками на площі 450 кв. м.



Жертв і постраждалих в результаті події немає. До ліквідації пожежі залучено 35 осіб та сім одиниць техніки.



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