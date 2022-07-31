У Мелітополі стався потужний вибух на аеродромі, - ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання РИА-Мелітополь.

"ВСУ вже не раз вдаряли по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому в Мелітополі. Ворог використовував його як командний пункт і базу для літаків і вертольотів. Окупанти не впадають у відчай і відбудовують злітну смугу для своїх потреб. За повідомленням городян, після вибуху аеродрому люди спостерігали дим", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупаційні війська в Мелітополі намагаються відновити злітно-посадкову смугу аеродрому на колишньому місці базування 25-ї бригади транспортної авіації. Для цього вони частково відновили потужності заводу з виробництва бетону "Моноліт Плюс"

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