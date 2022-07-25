У Мелітополі росіяни намагаються відновити аеродром за допомогою місцевого заводу з виробництва бетону, - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України.

Однак, як запевняють українські розвідники, повноцінний ремонт та запуск функціонування злітної смуги найближчим часом малоймовірно.

"Адже технологічно на подібні роботи необхідно 21-28 днів, щоб бетон набрав необхідну міцність та був здатний витримувати навантаження літаків та іншої техніки без втрати властивостей. Окупантами планується використання потужностей бетонного заводу для укріплення ліній оборони шляхом створення довготривалих вогневих точок на залізо-бетонній основі", - йдеться у повідомленні.

Також в тимчасово окупованому Мелітополі в районі елеватора встановлено перебування вантажного потягу противника.

"В його складі – 8 вантажних критих вагонів з надписом "агро-фрегат". Вагони завантажуються зерновими культурами. В подальшому їх планують незаконно вивезти на територію РФ", - додають розвізники.

Крім цього повідомляється, що будівля, де розміщувався структурний підрозділ Державної служби охорони в Мелітополі, використовується для утримання затриманих українських громадян. "Є свідчення, що до затриманих застосовуються тортури", - наголошують у ГУР МО.

Нагадаємо, боєць Легіону Свободи Костянтин Денисов розповів, що успішні дії партизанів у Мелітополі руйнують лінії постачання для російських військ

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