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Війна з Росією: хроніка
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У Мелітополі загарбники демонтували пам'ятник Тарасу Шевченку, - Федоров

14 січня, 2023 субота
08:04
війна з Росією Пам'ятник Тарасу Шевченку в Мелітополі

Увечері 13 січня росіяни демонтували пам'ятник Тарасу Шевченку, це сталося в центрі тимчасово окупованого Мелітополя

Про це мер Мелітополя Іван Федоров поінформував у телеграмі.

Зазначається, що увечері 13 січня окупанти демонтували пам'ятник Тарасу Шевченку в центрі Мелітополя.

"Орки думають, що, сховавши пам’ятник, вони погасять спротив тисяч жителів, які залишаються в окупації. Проте вже отримують зворотний ефект", - наголосив міський голова.

Він також нагадав: декілька місяців тому росіяни вивісили на головний флагшток міста свій триколор, однак зробили це серед ночі.

  • Нагадаємо, напередодні Федоров повідомляв, що у Мелітополі кількість росіян, кадирівців, бурят і осетинів більше ніж місцевих жителів, а колаборанти розповсюджують фейк, що після деокупації на всіх жителів Мелітополя чекає "судилище".
  • В іншій частині Запоріжжя, у Бердянську 13 січня в районі аеродрому пролунало кілька вибухів, спалахнула велика пожежа, також у місті підірвали автомобіль так званого глави окупаційної адміністрації району Олексія Кичигіна.
  • Ранком 14 січня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух, який було чути у центрі міста.

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Мелітополь
російська армія
окуповані території
окупанти
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