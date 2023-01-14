У Мелітополі загарбники демонтували пам'ятник Тарасу Шевченку, - Федоров

Про це мер Мелітополя Іван Федоров поінформував у телеграмі.

Зазначається, що увечері 13 січня окупанти демонтували пам'ятник Тарасу Шевченку в центрі Мелітополя.

"Орки думають, що, сховавши пам’ятник, вони погасять спротив тисяч жителів, які залишаються в окупації. Проте вже отримують зворотний ефект", - наголосив міський голова.

Він також нагадав: декілька місяців тому росіяни вивісили на головний флагшток міста свій триколор, однак зробили це серед ночі.

Нагадаємо, напередодні Федоров повідомляв, що у Мелітополі кількість росіян, кадирівців, бурят і осетинів більше ніж місцевих жителів, а колаборанти розповсюджують фейк, що після деокупації на всіх жителів Мелітополя чекає "судилище".

В іншій частині Запоріжжя, у Бердянську 13 січня в районі аеродрому пролунало кілька вибухів, спалахнула велика пожежа, також у місті підірвали автомобіль так званого глави окупаційної адміністрації району Олексія Кичигіна.

Ранком 14 січня у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунав потужний вибух, який було чути у центрі міста.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb