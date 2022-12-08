Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 грудня.

Як зазначається, на тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів.

Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату найближчим часом.

Загалом на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.

14 листопада депутат облради Сергій Лишенко повідомив, що на окупованих територіях Запорізької області зростає кількість російських військових.

Згодом боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в етері Еспресо розповів, що в області росіяни викрадають і катують українських священнослужителів, щоб зменшити цивільний спротив.

7 грудня з'явилась інформація від мера Мелітополя Івана Федорова, що у Запорізькій області окупанти розстріляли мирних мешканців, а виїхати з окупації складно та небезпечно.

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