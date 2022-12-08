У Мелітополі загарбники видають повістки чоловікам призовного віку, - Генштаб
У Запорізької області окупанти планують поповнити втрати, тож видають повістки чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату, зокрема в Мелітополі
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 грудня.
Як зазначається, на тимчасово зайнятій території Запорізької області, з метою поповнення поточних втрат, російські окупанти планують мобілізувати місцевих жителів.
Зокрема, в місті Мелітополь Запорізької області відзначено видачу повісток чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військового комісаріату найближчим часом.
Загалом на Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли районів Вугледара, Богоявленки, Пречистівки та Золотої Ниви на Донеччині.
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