"У мене немає часу": Зеленський заявив, що не дивився пресконференцію Путіна і Макрона

Про це він сказав на спільній із Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном пресконференції, відповідаючи на запитання щодо вчорашньої фривольної заяви Путіна.



"Я вчора не дивився пресконференцію (Путіна і Макрона - ред.), у мене немає часу. Як я сприймаю відкритість будь-якого лідера? Я вважаю, що відкритість - це завжди прекрасно. Якщо це правда і не гра, а серйозна відкритість, і розуміння, що є небезпека, і що це не жарт, мені здається, що це позитивний результат", - зазначив Зеленський.



За його словами, європейські країни не чинять тиску на РФ.



"У принципі, я не дуже довіряю словам, тому я вважаю, що у кожного політика відкритість у конкретних кроках. У нашому випадку, це кроки щодо деескалації. Я вважаю, що для цього, тим більше, що людина (президент РФ Путін - ред.) дуже відкрита, у цієї людини все є. І ті сигнали, що він не відчуває, що є суб'єктом ескалації, що це був просто тиск - мені не знайомий сьогодні суб'єкт в Європі, який би міг тиснути на Російську Федерацію", - наголосив він.



Зеленський закликав РФ продемонструвати свою відкритість на зустрічах представників "нормандської четвірки".



"Принаймні, деокупація нашої держави не відбувається поки що. Тому перші кроки, це те, що сказав Емманюель, у нас є майданчик, є Нормандський формат. Ми дуже позитивно реагуємо на зустріч радників ("нормандської четвірки" - ред.), яка відбудеться у найближчі дні. Я вважаю, що після цієї зустрічі є можливість, що буде зутріч лідерів - там можна продемонструвати і свою суб'єктність, і свою відкритість. Тому що закликів дуже багато", - сказав президент.



Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон Макрон анонсував зустріч радників у Нормандському форматі 10 лютого, Зеленський припустив проведення саміту лідерів "найближчим часом".